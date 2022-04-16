ميلان يستعيد صدارته بثنائية جنوى

استعاد ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تغلب على جنوى 2 - صفر يوم الجمعة في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة، والتي شهدت في وقت سابق اليوم فوز إنتر ميلان على مضيفه سبيزيا 3 - 1 لينتزع الصدارة مؤقتا.

وحسم ميلان مباراته أمام جنوى بهدفين نظيفين سجلهما رفائيل لياو وجونيور ميسياس في الدقيقتين 11 و87. ورفع ميلان رصيده إلى 71 نقطة ليصعد مجددا إلى المركز الأول متفوقا بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان، بينما تجمد رصيد جنوى عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر.

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وكان إنتر ميلان قد انتزع الصدارة لساعات قليلة اليوم بعدما تغلب 3 - 1 على سبيزيا الذي تجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر. وافتتح مارسيلو بروزوفيتش التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة 31 ثم أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 73. وقبل دقيقتين فقط من نهاية المباراة، رد سبيزيا بهدف وحيد سجله جيوليو ماجيوري، قبل أن يختتم أليكسيس سانشيز التسجيل بالهدف الثالث لإنتر ميلان في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.