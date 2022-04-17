فياريال يعود إلى الانتصارات بنقاط خيتافي

عاد فياريال إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه خيتافي 2-1 يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم، التي شهدت تحقيق أوساسونا انتصاره الثاني توالياً.

منتشياً من تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على بايرن ميونخ الالماني بمجموع المباراتين 2-1، حقق فياريال فوزه الأوّل بعد خسارتين أمام قادش 1-صفر وليفانتي 2-صفر وتعادل أمام أتلتيك بلباو 1-1 في المراحل الثلاث الماضية.

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وعزز فريق "الغواصات الصفراء" رصيده في المركز السابع إلى 49 نقطة، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 32 نقطة في المركز الخامس عشر. سجل هدفي فياريال مهاجمه جيرار مورينو (7) ومانو تريغيروس (16)، وهدف الخاسر التركي إينيس أونال (63).

في المباراة الثانية، تقدم أوساسونا للمركز التاسع برصيد 44 نقطة على حساب فالنسيا بالذات المتراجع للعاشر بفارق نقطتين.

ولم يذق فريق "الخفافيش" طعم الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة إذ سقط في فخ التعادل أمام قادش سلباً ورايو فايكانو 1-1، قبل أن يتعرض لخسارته العاشرة هذا الموسم.

سُجلت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني بعد أول عقيم، فتقدم الضيوف عبر الأرجنتيني لويس أفيلا من ركلة جزاء في الدقيقة 50، قبل أن يضيف الكرواتي أنتي بوديمير الثاني في الدقيقة 74. وقلّص فالنسيا الفارق بهدف من ركلة جزاء سجله البديل كارلوس سولير (83).

وفاز إلتشي على ضيفه ريال مايوركا 3-صفر، سجلها الكولومبي جوهان موخيكا (42) وبيدرو بيغاس (58) والبديل الكوري الجنوبي لي كانغ-ان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (81).

كما فاز ألافيس الساعي لتفادي الهبوط على رايو فايكانو 1-صفر.

وتتواصل المنافسات الأحد مع مباريات غرناطة أمام ليفانتي وأتلتيكو مدريد مع إسبانيول، وأتلتيك بلباو مع سلتا فيغو وإشبيلية مع ريال مدريد. وتختتم الاثنين بلقاء برشلونة مع قادش.