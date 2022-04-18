أوليفر كان: لا نستطيع تجديد عقد ليفاندوفسكي بـ "ضغطة زر"

قال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ إن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لا يستطيع ببساطة الضغط على زر لكي يمدد المهاجم روبرت ليفاندوفسكي عقده.

ويرتبط المهاجم الدولي البولندي ليفاندوفسكي بعقد مع بايرن حتى 2023، ونجح هذا الموسم في تسجيل 32 هدفا في الدوري، ويبدو في طريقه للفوز بلقب هداف المسابقة للعام الخامس على التوالي.

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وقال كان لمحطة (سبورت 1) التلفزيونية "نحن على تواصل مع روبرت ونريده أن يبقى مع بايرن لأطول فترة ممكنة".

وأضاف حارس بايرن ومنتخب ألمانيا السابق "على ما يبدو، يعتقد البعض أن مثل هذه المفاوضات لتمديد العقد أشبه بلعبة إلكترونية لكرة القدم، حيث أنقر في مكان ما لتمديد العقد".

وتابع "روبرت لاعب لديه القدرة على تسجيل 30 أو 40 هدفا كل عام. بالطبع، في مرحلة ما، يقول مثل هؤلاء اللاعبين لأنفسهم ‭'‬لقد حققت كل شيء هنا وفزت بكل شيء‭'‬ ثم يستغرق إقناعهم بالبقاء وقتا طويلا".

وانتقد كان تعرض يوليان ناغلسمان مدرب بايرن لإساءات عبر الإنترنت، حيث قال المدرب الشاب إنه تلقى مئات التهديدات بالقتل بعد الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال كان "عليك أن تكون قادرا على تحمل النقد ووضعه خلفك. هذا جزء لا يتجزأ من اللعب مع بايرن ميونخ".

وأضاف "هنا ورغم ذلك، يتم تجاوز الحدود. ما الذي يحدث مع الأشخاص الذين يرسلون تهديدات بالقتل إلى آخرين؟ لا يوجد شيء أكثر جبنا من تشويه سمعة الآخرين والاستخفاف بهم بطريقة مجهولة".

وبات بايرن على أعتاب إحراز لقبه العاشر على التوالي في الدوري، وقد يحسم الأمر بالفوز على بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني يوم السبت المقبل.