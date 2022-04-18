الريال يقلب خسارته أمام إشبيلية إلى فوز مثير

اجتاز ريال مدريد إحدى العقبات الهامة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما قلب تأخره صفر - 2 أمام مضيفه إشبيلية إلى فوز ثمين ومستحق 3 - 2 يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.
وعزز الريال، الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة جاره اللدود أتلتيكو مدريد، موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 75 بفارق 15 نقطة أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة، الذي لعب مباراتين أقل من الفريق الأبيض.
في المقابل، تجمد رصيد إشبيلية، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 60 نقطة في المركز الرابع.
وبادر النجم الكرواتي المخضرم إيفان راكيتيتش بالتسجيل لمصلحة إشبيلية في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميله الأرجنتيني إيريك لاميلا الهدف الثاني في الدقيقة 25.
وساهمت تبديلا الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، في صنع الفارق للفريق الملكي في الشوط الثاني، الذي شهد إدراك الضيوف التعادل بعدما أحرز البديلان رودريغو وناتشو فيرنانديز هدفا لكل منهما في الدقيقتين 50 و83 على الترتيب. وبينما تأهب الجيمع لانتهاء المباراة بالتعادل، أهدى النجم الفرنسي كريم بنزيمة النقاط الثلاث للريال، بتسجيله الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، من صناعة رودريغو.
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