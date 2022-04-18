برونو فرنانديز يتعرض لحادث سير

تعرض برونو فرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لحادث سير خلال انتقاله إلى ملعب التدريب يوم الاثنين.

وقال مصدر في النادي إنه لا توجد أنباء عن تعرض أي شخص لإصابات خطيرة، وأكد أنه من المنتظر مشاركة اللاعب البرتغالي في مران اليوم. وسيتحدث رالف رانغنيك مدرب يونايتد إلى وسائل الإعلام اليوم.

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ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري برصيد 54 نقطة من 32 مباراة، وسيواجه غريمه ليفربول صاحب المركز الثاني يوم الثلاثاء.