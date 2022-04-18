.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

برونو فرنانديز يتعرض لحادث سير

  • الخط
اللاعب البرتغالي

برونو فرنانديز يتعرض لحادث سير

مانشستر - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تعرض برونو فرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لحادث سير خلال انتقاله إلى ملعب التدريب يوم الاثنين.

وقال مصدر في النادي إنه لا توجد أنباء عن تعرض أي شخص لإصابات خطيرة، وأكد أنه من المنتظر مشاركة اللاعب البرتغالي في مران اليوم. وسيتحدث رالف رانغنيك مدرب يونايتد إلى وسائل الإعلام اليوم.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري برصيد 54 نقطة من 32 مباراة، وسيواجه غريمه ليفربول صاحب المركز الثاني يوم الثلاثاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصاعد الغضب ضد خطة بريطانية لنقل اللاجئين إلى رواندا تصاعد الغضب ضد خطة بريطانية لنقل اللاجئين إلى رواندا
اكتشف المزيد