بيولي: لسنا مشتتين بسبب المحادثات.. ونسعى للفوز

أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن فريقه لا يشعر بالتشتت من محادثات استحواذ محتمل على النادي، وأكد أن تركيز كل لاعبيه ينصب على مواجهة إنتر ميلان في إياب قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر يوم الجمعة أن إنفستكورب، التي تعمل في إدارة الأصول ومقرها البحرين، دخلت في محادثات حصرية لشراء نادي ميلان.

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وكشف بيولي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "لم نتحدث عن الأمر معا، ولن يقلل أي شيء من تركيزنا على مباراة قبل النهائي، يمكنني القول إن حاضر ميلان قوي جدا، ومستقبله يمكن أن يصبح أفضل".

وفشل ميلان في استغلال عدة فرص في مباراة ذهاب قبل النهائي، واكتفى بالتعادل دون أهداف مع جاره وغريمه إنتر.

ويصارع ميلان أيضا على لقب الدوري، حيث يتقدم بنقطتين على إنتر، الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة. وقال بيولي إن نتيجة مباراة الكأس لن تؤثر على سباق المسابقة الأخرى.

وقال بيولي "نعرف طريقنا في كافة الأحوال. مباراة الغد مهمة بكل تأكيد لأنها ستؤهل للنهائي، وسنبذل قصارى جهدنا، لكننا سنحاول الفوز بكل المباريات بغض النظر عن نتيجة مساء الغد".

وأضاف مدرب ميلان أن فريقه قد يستعيد ثنائي الدفاع دافيدي كالابريا وأليسيو رومانيولي خلال قمة الثلاثاء.

وقال بيولي "بالنسبة لكالابريا ورومانيولي، دعونا نرى موقفهما اليوم. عانى كالابريا من بعض الصعوبات. حالة رومانيولي أفضل قليلا لكن اليوم سيكون حاسما". وسيلعب الفائز في النهائي أمام فيورنتينا أو يوفنتوس.