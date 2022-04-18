رانغنيك: نملك فرصة للحصول على 3 نقاط أمام ليفربول

حث رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد فريقه على إظهار المزيد من الصلابة الدفاعية قبل فترة حاسمة ستحدد مصير التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وقد تحدد مستقبله كمدرب مؤقت.

وعانى رانغنيك، الذي تولى المسؤولية خلفا لأولي غونار سولشاير في نوفمبر الماضي، من أجل تغيير شكل موسم يونايتد بعد بداية سيئة، حيث يتأخر بثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب.

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وقال رانغنيك للصحفيين قبل اللعب في ضيافة ليفربول صاحب المركز الثاني يوم الثلاثاء "نحتاج إلى أن نلعب بتقارب أكبر، ونحتاج إلى إيجاد التوازن الصحيح بين ما نفعله عند الاستحواذ على الكرة، وما يتعين علينا فعله للدفاع عن مرمانا".

وأضاف "بالتأكيد، نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر تقاربا، وأكثر شراسة... هذا ما نحتاج إلى إظهاره غدا ضد فريق ربما يكون من بين الأفضل في صناعة الفرص التي يمكن أن تكون خطيرة من داخل منطقة الجزاء وما حولها. يجب أن نكون في أفضل حالاتنا الدفاعية".

وقال رانغنيك إن ليفربول، الذي يتأخر بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر، سيبدأ المباراة كمرشح أكبر للفوز، لكن فريقه قادر على إحباط أصحاب الأرض.

وأضاف "رغم أننا قد نكون أصحاب الفرص الأقل بالنسبة لكثيرين، فإننا لا نزال نعرف أنه إذا رفعنا مستوانا، ولعبنا بأداء مميز، فإننا نملك فرصة الحصول على ثلاث نقاط. سيكون هذا طموحنا وهدفنا".

وأكد المدرب الألماني أن لاعب الوسط برونو فرنانديز تعرض لحادث سير في وقت سابق اليوم، لكنه لم يتعرض لأي أذى وسيكون جاهزا للعب أمام ليفربول.

وقال رانغنيك "نعم، كان يتدرب مع الفريق، ومن الواضح أن الحادث وقع في طريقه إلى كارينجتون (مقر مقران يونايتد). وعلى حسب معرفتي، فإنه لم يتعرض أي شخص للإصابة. هو بخير وسيكون بخير غدا".

لكن من المحتمل أن يفتقد يونايتد المدافع رافائيل فاران مرة أخرى بعد أن غاب عن آخر مباراتين في الدوري بسبب إصابة عضلية.

وأضاف رانغنيك "لم يتدرب مع الفريق، لقد كان في أرض الملعب مع أحد مدربي التأهيل لدينا. فيما يتعلق بموقف الإصابات، لدينا نفس الوضع الذي كنا عليه في المباراتين السابقتين".

وتضم قائمة المصابين في يونايتد ثنائي الوسط فريد وسكوت ماكتوميناي والظهير الأيسر لوك شو والمهاجم إدينسون كافاني.