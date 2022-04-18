روما يقلل حظوظ نابولي باللقب بتعادل قاتل

فرض روما تعادلاً قاتلاً على مضيفه نابولي 1-1 يوم الاثنين في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مسدياً بذلك خدمة لميلان المتصدر وجاره إنتر حامل اللقب.

وبدا نابولي في طريقه لتعويض سقوطه في المرحلة الماضية على أرضه أمام فيورنتينا 2-3، وتعزيز حظوظه بالمنافسة على إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1990، وذلك بتقدمه على نادي العاصمة منذ الدقائق الأولى من ركلة جزاء للورنزو إنسينيي وحتى الوقت بدل الضائع، قبل أن يخطف البديل ستيفان الشعراوي التعادل ويجنب فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الهزيمة الأولى في آخر 12 مرحلة وتحديداً منذ المرحلة 21 حين سقط على أرضه ضد يوفنتوس 3-4.

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وبعد فوز ميلان المتصدر على جنوى 2-صفر وجاره إنتر على سبيزيا 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، وجد نابولي نفسه مطالباً بالفوز من أجل البقاء في قلب الصراع على اللقب، لاسيما بعد السقوط في المرحلة الماضية، إلا أنه اكتفى بالتعادل ليصبح متخلفاً بفارق 4 نقاط عن "روسونيري" ونقطتين عن حامل اللقب الذي يملك أيضاً مباراة مؤجلة.

ويشكل هذا التعادل بالتأكيد خيبة للمدرب لوتشانو سباليتي ضد فريقه السابق، لكن تبقى أمامه خمس مراحل لمحاولة التعويض مع الأمل في تعثر ميلان وإنتر.

وكان اكتفاء روما بالتعادل وفشله في تحقيق الفوز الرابع توالياً والسادس في آخر سبع مراحل، خدمة ليوفنتوس الذي تعثر يوم الأحد أمام ضيفه بولونيا (1-1)، إذ بقي أمام نادي العاصمة في المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا بفارق خمس نقاط قبل خمس مراحل على ختام الموسم.

وسيكون روما، الفريق الوحيد الباقي لإيطاليا في المسابقات القارية الثلاث بتأهله الى نصف نهائي "كونفرنس ليغ" حيث يلتقي ليستر سيتي الإنكليزي في 28 الحالي ذهاباً والخامس من أيار/مايو إياباً في العاصمة، أمام مهمة صعبة أخرى السبت المقبل حين يحل ضيفاً على إنتر في "سان سيرو".