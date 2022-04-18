رونالدو يعلن وفاة مولوده الذكر

أعلن كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي مانشستر يونايتد يوم الاثنين على"تويتر" وفاة مولوده الذكر ومولد توأمته.
وكتب رونالدو يقول: ببالغ الحزن أعلن وفاة مولودي الذكر.
وكان رونالدو أعلن العام الماضي أنه وصديقته جورجينا رودريغيز سيرزقان بتوأم.
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وأشار : فقط ولادة ابنتنا تمنحنا القوة للتعايش مع هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة.
وختم رونالدو بالقول: نشعر بالدمار جميعًا بسبب هذه الخسارة ، ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية. طفلنا الصغير ، أنت ملاكنا. سنحبك دائما.
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