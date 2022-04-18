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رونالدو يعلن وفاة مولوده الذكر

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رونالدو جورجينا
رونالدو رفقة عائلته

رونالدو يعلن وفاة مولوده الذكر

مانشستر - رويترز

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أعلن كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي مانشستر يونايتد يوم الاثنين على"تويتر" وفاة مولوده الذكر ومولد توأمته.

وكتب رونالدو يقول: ببالغ الحزن أعلن وفاة مولودي الذكر.

وكان رونالدو أعلن العام الماضي أنه وصديقته جورجينا رودريغيز سيرزقان بتوأم.

وأشار : فقط ولادة ابنتنا تمنحنا القوة للتعايش مع هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة.

وختم رونالدو بالقول: نشعر بالدمار جميعًا بسبب هذه الخسارة ، ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية. طفلنا الصغير ، أنت ملاكنا. سنحبك دائما.

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