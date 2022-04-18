شباك غوانزو تستقبل 13 هدفاً في مباراتين

بعدما استهل مشواره في منافسات المجموعة التاسعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بهزيمة قاسية أمام المضيف جوهور دار التعظيم الماليزي بخماسية نظيفة، مني غوانزو الصيني بطل عامي 2013 و2015 بخسارة أقسى الاثنين في الجولة الثانية قوامها ثمانية نظيفة على يد كواساكي فرونتال الياباني.

وحسم كواساكي فرونتال المباراة التي أقيمت في جوهر بهرو الماليزية، مستضيفة منافسات هذه المجموعة، في شوطها الأول بعدما أنهاه بخماسية نظيفة، بينها ثنائية لكل من كي تشينن (7 و12) ويو كوباياشي (21 و39) فيما أضاف شينتارو كورومايا الهدف الآخر (16).

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وأكمل تين مياغي (50) والتايلاندي تشاناثيب سونغكراسيرن (69) وشينتارو كورومايا (71) المهرجان التهديفي للفريق الياباني الذي استهل مشواره بتعادل 1-1 مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي. وواصل جوهور دار التعظيم بدايته الجيدة بتحقيقه فوزه الثاني وجاء على حساب أولسان هيونداي 2-1.

وكانت الجولة الثانية صعبة على ممثلي كوريا الجنوبية الآخرين دايغو وجيونام دراغونز، إذ خسر الأول أمام لايون سيتي سايلورز السنغافوري بثلاثية نظيفة في المجموعة السادسة المقامة مبارياتها في بوريرام التايلاندية، والثاني أمام بي جي باثوم يونايتد التايلاندي صفر-2 في المجموعة السابعة المقامة مبارياتها في باثوم ثاني التايلاندية.

وتقدم لايون سيتي سايلورز الى المركز الثاني في المجموعة السادسة بثلاث نقاط وبفارق المواجهة المباشرة أمام دايغو وثلاث نقاط خلف أوراوا ريد دايموندز الياباني الذي حقق فوزه الثاني بنتيجة كبيرة وهذه المرة 5-1 على شاندوندغ تايشان الصيني، بعدما تغلب في الجولة الأولى على لايون سيتي سايلورز 4-1.

أما باثوم يونايتد، فيحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة بأربع نقاط وبفارق الأهداف أمام ملبورن سيتي الأسترالي الفائز على يونايتد سيتي الفيلبيني 3-صفر، فيما تجمد رصيد جيونام عند ثلاث نقاط مقابل رصيد خال من النقاط ليونايتد سيتي.

ويتأهل الى دور الـ16 في منطقة شرق آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.