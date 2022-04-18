مورينيو يزور "نصب مارادونا" قبل مواجهة نابولي

حرص البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي على زيارة النصب التذكاري لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا في مدنية نابولي قبل أن يلتقي فريقه مع نابولي في وقت لاحق من يوم الاثنين في الدوري الإيطالي.
ونشر روما مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمورينيو وهو يضع الزهور في الموقع الكائن في الحي الإسباني المركزي في نابولي.
ويعد مارادونا هو بطل نابولي بعد أن قاد الفريق لفترة ناجحة في أواخر الثمانينات حيث قادهم للفوز بالدوري الإيطالي وكأس الاتحاد الأوروبي.
ويحتل روما المركز الخامس في جدول الترتيب، ويمكنه أن يقترب أكثر من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا عندما يواجه نابولي في وقت لاحق من اليوم، بينما يحب على نابولي أن يفوز في هذه المباراة للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.
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