هبط ديربي كاونتي إلى المستوى الثالث

هبط ديربي كاونتي بطل إنجلترا مرتين من المستوى الثاني "التشامبيونشيب" إلى المستوى الثالث "الدرجة الثانية" يوم الاثنين بعد خسارته 1-صفر أمام مضيفه كوينز بارك رينجرز في الوقت الذي تعادل فيه ريدينغ المتعثر مثله 4-4 مع سوانزي سيتي.



وفي وقت سابق من هذا الموسم تم خصم ما إجماليه 21 نقطة من رصيد ديربي، الذي يقوده وين روني مهاجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، في عقوبتين منفصلتين بعد وضعه تحت الحراسة ولمخالفته اللوائح المالية كما منع من إبرام تعاقدات.



وسجل لوك آموس لاعب رينجرز هدفا في الدقيقة 88 ليتجرع ديربي الهزيمة 17 له في 43 مباراة ليعود للدرجة الثالثة لأول مرة منذ موسم 1985-1986. وكان قد فاز بلقب دوري الأضواء بمسماه القديم في 1972 و1975.



وعبر روني هذا الشهر عن تفاؤله إزاء مستقبل ديربي كاونتي بعد قبول عرض رجل الأعمال الأمريكي كريس كيرشنر للاستحواذ على النادي

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