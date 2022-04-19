أرتيتا يرد على تصريحات لاكازيت

طلب ميكل أرتيتا مدرب أرسنال من لاعبه ألكسندر لاكازيت الحفاظ على تركيزه مع النادي، بعدما قال المهاجم الفرنسي إنه في مفاوضات مع عدة أندية مع تفكيره في الرحيل عن النادي اللندني هذا الصيف.



وألمح المهاجم البالغ عمره "30 عاما"، الذي ينتهي تعاقده في نهاية الموسم الجاري، إلى العودة إلى ناديه السابق أولمبيك ليون خلال مقابلة، وقال إنه يفتقد اللعب في دوري أبطال أوروبا.



وتحدث أرتيتا للصحفيين قبل مواجهة تشيلسي يوم الأربعاء وقال إنه لم يندهش كثيرا من تعليقات لاكازيت، لكنه طالبه بالاستمرار في التزامه مع أرسنال.



وقال أرتيتا: إنه لا يحتاج إلى إبلاغي بما يفعله. يسمح موقف عقده بأن يتخذ قرارا بخصوص مستقبله. لقد أبدينا نية في الحديث خلال الصيف. بالنسبة لباقي الأمور، فأنا أريده أن يحافظ على تركيزه الكامل في مهمته وهي الدفاع عن أرسنال بأفضل شكل ممكن.



وسجل لاكازيت، الذي انتقل إلى أرسنال في 2017، ستة أهداف في 31 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم.



ويبدو المهاجم الشاب إيدي نكيتياه في طريقه للرحيل أيضا حيث قرر تأجيل التوقيع على عقد جديد بسبب قلة مشاركاته مع أرتيتا.



وقال أرتيتا: إنه محق في إحباطه. هذا ما نريده من اللاعبين الذين لا يشاركون في دقائق عديدة. بالنسبة لإيدي فلقد قلت كثيرا كيف أقدره. الواقع أننا نملك خططا كبيرة من أجله في هذا النادي.



وخسر أرسنال في آخر ثلاث مباريات بالدوري ليتراجع إلى المركز السادس، لكنه سيبحث عن نتيجة إيجابية أمام تشيلسي لإنعاش آمال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ويتأخر أرسنال بثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب، لكنه يملك مباراة واحدة مؤجلة.

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