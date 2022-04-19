الإصابة تبعد ميسي عن باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان عن إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وغيابه عن مباراة الفريق أمام أنجيبه، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ 33 من الدوري الفرنسي.
وقال نادي العاصمة الفرنسية في بيان رسمي: لا يزال ليو ميسي يتلقى العلاج من التهاب وتر العرقوب الأيسر، ستظهر الفحوص الجديدة في غضون 48 ساعة.
مادة اعلانية
ولفت متصدر الدوري الفرنسي إلى أن لاعبه ماركو فيراتي ما زال يتلقى العلاج أيضا من كدمة في ركبته اليسرى، وسيتم تقييم وضعه بعد 48 ساعة.
اقرأ أيضاً
-
بوسكيتس: صُدمنا برحيل ميسي.. لكن عودته صعبةأكد سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة الإسباني أن رحيل ميسي كان صادمًا للفريق وله شخصيًا، وأشار إلى أنه يتمنى عودته مرة أخرى وسيمنحه شارة القيادة على ... رياضة
-
سكالوني: يجب أن نستفيد من وجود ميسيدعا مدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، إلى "الاستفادة" من سحر القائد ليونيل ميسي، من دون التفكير بما سيقرره نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن ... رياضة عالمية
-
ميسي: سأقوم بتوضيح أمور كثيرة بعد كأس العالمأعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، أنه سيوضح "أموراً كثيرة" بعد نهائيات كأس العالم 2022 في كرة القدم، دون كشف المزيد عن ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية