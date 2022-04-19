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الإصابة تبعد ميسي عن باريس سان جيرمان

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ميسي
النجم الأرجنيتني ليونيل ميسي

الإصابة تبعد ميسي عن باريس سان جيرمان

العربية. نت

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أعلن باريس سان جيرمان عن إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وغيابه عن مباراة الفريق أمام أنجيبه، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ 33 من الدوري الفرنسي.

وقال نادي العاصمة الفرنسية في بيان رسمي: لا يزال ليو ميسي يتلقى العلاج من التهاب وتر العرقوب الأيسر، ستظهر الفحوص الجديدة في غضون 48 ساعة.

ولفت متصدر الدوري الفرنسي إلى أن لاعبه ماركو فيراتي ما زال يتلقى العلاج أيضا من كدمة في ركبته اليسرى، وسيتم تقييم وضعه بعد 48 ساعة.

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