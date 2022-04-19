توخيل يكشف سبب تراجع مستوى لوكاكو

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن مشكلات لاعب فريقه روميلو لوكاكو أمام المرمى خلال الموسم الحالي سببها تراجع مستوى لياقته البدنية وأضاف أن المهاجم البلجيكي بحاجة إلى انطلاقة جديدة لإحياء مسيرته الاحترافية في صفوف النادي اللندني.

ولم يقدم اللاعب البلجيكي (28 عاما) مستوى الأداء المتوقع منه منذ انتقاله لتشيلسي مقابل مبلغ كبير قادما من ميلان الإيطالي العام الماضي إذ أحرز خمسة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل تراجع مشاركته بسبب الإصابات والعدوى بفيروس كورونا.



وقال توخيل للصحفيين قبل مباراة فريقه مع جاره اللندني أرسنال في الدوري الممتاز يوم الأربعاء: كل ما يحتاجه هو هذه الانطلاقة وربما كان من المفترض أن يشارك أساسيا في مواجهة كريستال بالاس بالنظر للمدة التي لعبها كاي هافرتس. لكن بسبب الغياب نتيجة الإصابة فإنه يفتقد لياقة المباريات. أنا لا أتهمه بشيء. لكن الحقيقة أن روميلو كان يفترض أن يحرز هدفا في شباك ريال مدريد وأخر في مرمى كريستال بالاس لكن عندما يشارك فإننا بحاجة إلى كل قدراته.



وسيغيب المهاجم ماتيو كوفاتشيتش عن الملاعب مدة أسبوعين على الأقل بسبب إصابته في الكاحل خلال مباراة قبل نهائي كأس إنجلترا أمام كريستال بالاس بينما يستمر غياب كالوم هودسون أودوي وبن تشيلويل بسبب الإصابة.



ويحتل تشيلسي المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة من 30 مباراة متقدما بخمس نقاط على جاره اللندني توتنهام هوتسبير الرابع الذي لعب 32 مباراة.



وقال توخيل أيضا: سنقاتل بكل قوة. أمامنا أربع مباريات محورية خلال فترة قصيرة في مواجهة أرسنال ووست هام ومانشستر يونايتد وإيفرتون. يبدو أن موقعنا في المربع الذهبي مؤكد لكن الأوضاع يمكن أن تتغير سريعا جدا جدا.