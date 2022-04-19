ضربة قوية لأتلتيكو مدريد

قال جواو فيلكس مهاجم أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنه سيغيب حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الانتصار 2-1 على إسبانيول في الدوري يوم الأحد.



واستبدل فيلكس، الذي سجل 10 أهداف في جميع المسابقات مع أتلتيكو هذا الموسم ، بين الشوطين إلى جانب زميله في الفريق توماس ليمار ، الذي عانى أيضا من إصابة في عضلات الفخذ.



وكتب فيلكس على "إنستغرام": لسوء الحظ، فإن الأخبار ليست كما كنت أتطلع. وبعميق الحزن أجد نفسي غير قادر على مساعدة فريقي فيما تبقى من مباريات هذا الموسم. يمكنني الآن فقط دعم أتليتيكو من خارج الملعب مع السعي الجاد للوصول لمرحلة الشفاء لأعود أقوى.



ويحتل أتلتيكو المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة من 32 مباراة ويستضيف غرناطة يوم الأربعاء.

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