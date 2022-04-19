غوارديولا: أتمنى خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الثلاثاء أنه يتعامل مع كل المباريات المقبلة كأنها مباريات نهائية، حيث يتنافس متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع ليفربول على اللقب.

ويتقدم سيتي بنقطة واحدة على ليفربول قبل آخر سبع جولات.

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وقال غوارديولا للصحفيين قبل اللعب أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم الأربعاء: التحدي كما هو في آخر أسبوعين، فنحن نتقدم بنقطة واحدة. كل مباراة نهائية، وسنصارع ونقاتل حتى النهاية.



وأضاف: عند الأخذ في الاعتبار الموقف الذي نحن عليه الآن، والمشاكل التي تعرضنا لها في العديد من الجوانب، فأنا أشعر بالرضا. نحلل ونتذكر ما نحن عليه كفريق ونمضي قدما.



وسيكون بوسع ليفربول تصدر الدوري بشكل مؤقت إذا فاز على مانشستر يونايتد في وقت لاحق يوم الثلاثاء، لكن تركيز غوارديولا ينصب فقط على مواجهة برايتون في الوقت الحالي.



وذكر: سأشاهد المباراة كمتابع. سأشاهدها في المنزل. أريد معرفة النتيجة. أود أن يحصل يونايتد على نقاط، لكن هذا لن يغير من الأمر إذا لم نؤدي عملنا في المباريات المقبلة. يمكننا أن نتعلم شيئا من الفريقين.



وسيغيب كايل ووكر الظهير الأيمن عن مواجهة برايتون بعد إصابته أمام أتليتيكو مدريد في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، لكن المدافع روبن دياز قد يعود بعد غياب.



وقال غوارديولا: تدرب روبن بشكل قوي، لكنه يغيب منذ سبعة أسابيع. عندما تتعافى تحتاج إلى إيقاع المباريات. هو ذكي وشخص يعرف حالة جسده. لا أعرف موقف ووكر لكنه سيغيب يوم الأربعاء وسنرى بعد ذلك.



وسيلعب سيتي أمام برايتون الذي تألق في الأسابيع الماضية وحقق فوزين متتاليين على أرسنال وتوتنهام هوتسبير، لذا يدرك غوارديولا جيدا خطورة المنافس.



وأضاف المدرب الإسباني: لا يحتاج المنافس للفوز على أرسنال وتوتنهام حتى ندرك أنه فريق جيد. أنا معجب كثيرا بهذا الفريق وبطريقة لعبه وبنتائجه. سيمثل اختبارا قويا لنا.