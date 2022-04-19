قادش يواصل تكريس عقدته لبرشلونة

تلقى برشلونة صدمة جديدة بعد أيام من خروجه من دور الثمانية بالدوري الأوروبي، وخسر على ملعبه أمام قادش بهدف دون رد يوم الاثنين في ختام المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل لوكاس بيريز هدف الفوز لقادش بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني للمباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو".

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ورفع قادش رصيده بذلك إلى 31 نقطة ليغادر مراكز الهبوط ويصعد إلى المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 60 نقطة في المركز الثاني بفارق 15 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر وبفارق الأهداف فقط أمام أتلتيكو مدريد وإشبيلية، وتتبقى لبرشلونة مباراة مؤجلة.



ولم يستطع برشلونة الفوز على قادش منذ صعود الأخير الموسم الماضي، إذ خسر وتعادل الموسم الفائت وتعادل في مباراة الذهاب من الموسم الحالي.