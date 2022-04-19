كورونا يحرم الصين من استضافة بطولة شرق آسيا

قال منظمون يوم الثلاثاء إنه تقرر إقامة بطولة شرق آسيا لكرة القدم في يوليو المقبل في اليابان بدلا من الصين بسبب مخاوف تتعلق بانتشار العدوى بفيروس كورونا سريع الانتشار.

وكان من المقرر أن تستضيف الصين البطولة للمرة الثالثة بعد تنظيمها على أرضها في عامي 2008 و2015 لكنها انسحبت من التنظيم بسبب التطورات الأخيرة على صعيد جائحة كوفيد-19 عبر أنحاء البلاد.

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وبناء على ذلك تقرر أن تستضيف اليابان البطولة التي تتضمن منافسة للرجال وأخرى للسيدات ما بين 19 و27 يوليو هذا العام. وسيشارك منتخبا الصين للرجال والسيدات في البطولة.

وجاء قرار نقل البطولة بعد انسحاب فريق شنغهاي بورت الصيني في وقت سابق من الشهر الجاري من دوري أبطال آسيا بسبب قيود السفر المفروضة على المدينة التي ينتمي إليها.



وسيشارك في منافسة الرجال منتخبات كوريا الجنوبية واليابان والصين وهونغ كونغ بعد إلغاء دورة للتصفيات بمشاركة منتخبات أخرى في المنطقة.



وسيشارك في منافسة السيدات منتخبات الصين المتوجة مؤخرا ببطولة آسيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.