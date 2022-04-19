لابورتا: لقب الدوري الإسباني لم يحسم.. ولن نستسلم

أصر خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على أن لقب الدوري الإسباني لم يحسم بعد لفريق ريال مدريد، رغم فارق النقاط الكبير بين الناديين في سلم ترتيب الدوري.

ويتصدر نادي العاصمة الإسبانية جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، ويأتي خلفه برشلونة بـ "60 نقطة" مع مباراة مؤجلة، وبات ريال مدريد بحاجة إلى 7 نقاط لحسم اللقب مع تبقي 6 مباريات مقابل 7 لبرشلونة.

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وقال لابورتا في تصريحات خلال مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء: طالما أن هناك حياة فهناك أمل، بالأرقام ما زلنا في المنافسة، عليك أن تقاتل في المباريات السبع لمحاولة تحقيق أفضل النتائج، لا يجب رمي المنشفة، لكن أصبح من الصعب الفوز بالدوري، وعلينا أن نفكر في مواجهاتنا المتبقية، وعلينا أن نفوز بها لنكون في دوري أبطال أوروبا.