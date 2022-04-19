لاكازيت لا يستبعد العودة إلى ليون

ألمح المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لاعب أرسنال الإنجليزي إلى رغبته في العودة إلى فريقه السابق أولمبيك ليون الفرنسي.

وأكد لاكازيت (30 عاماً) أنه يجري محادثات مع عدة أندية، لكن في الوقت ذاته يتطلع للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما فشل في المشاركة بالبطولة القارية مع فريقه الحالي ارسنال.

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وشارك لاكازيت في 25 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم ، لكن يبدو أنه سيرحل عن أرسنال بعد خمسة أعوام قضاها مع الفريق، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وسجل لاكازيت أربعة أهداف وصنع سبعة أهداف فقط هذا الموسم.



وأوضح لاكازيت أن ليون ، الذي رحل عنه في 2017 من أجل الانضمام لأرسنال، قد يكون محطته التالية.

وأشار المهاجم الفرنسي لمحطة "كانال بلاٍس" التليفزيونية يوم الاثنين: أجري محادثات مع عدة أندية، لم أتواصل مطلقا مع ليون منذ رحيلي، حاولت العودة إلى النادي مرة أو مرتين لرؤية أعضاء الجهاز الطبي حيث أن علاقتي بهم وطيدة حقا.

وأضاف: ليون يدرك أنني حر، عليه أن يأتي بعرض، سيكون الأمر جيدا ولكن لست أنا من سيقرر.