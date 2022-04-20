إنتر يهزم ميلان ويتأهل إلى نهائي الكأس

صعد إنتر ميلان إلى نهائي بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بعدما تغلب على ميلان 3 - صفر في مباراة ديربي ميلانو التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي.
وسجل لاوتارو مارتينيز الهدفين الأول والثاني لإنتر ميلان في الدقيقتين الرابعة و40 ثم أضاف روبن غوسينس الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 82 .
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ويلتقي إنتر ميلان في النهائي، الفائز في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي بين يوفنتوس وفيورنتينا.
كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي، وبذلك تأهل إنتر ميلان إلى النهائي فائزا بنتيجة إجمالية 3 - صفر.
وتحسم المواجهة غدا الأربعاء عبر مباراة الإياب على ملعب يوفنتوس، علما بأن يوفنتوس فاز على فيورنتينا في عقر داره ذهابا 1 / صفر.
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