صلاح يفجر غضبه في شباك مانشستر يونايتد

أحرز محمد صلاح هدفين وساهم في هدف آخر، ليقود ليفربول للفوز 4-صفر على ضيفه مانشستر يونايتد في مباراة قمة بملعب أنفيلد، ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء.
وبعد مرور خمس دقائق من البداية مرر صلاح كرة عرضية حولها زميله لويس دياز بسهولة إلى داخل الشباك، ثم أضاف قائد منتخب مصر الهدف الثاني بعد تمريرة ساديو ماني في الدقيقة 22.
وجاء الدور على ماني ليسجل الهدف الثالث بعد تمريرة دياز في الدقيقة 68، قبل أن يختتم صلاح الأهداف بتسديدة ساقطة في الدقيقة 85، ويعزز تصدره لقائمة هدافي المسابقة برصيد 22 هدفا.
وتصدر ليفربول، الذي فاز 5-صفر على يونايتد ذهابا، المسابقة برصيد 76 نقطة من 32 مباراة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي خاض 31 مباراة وسيواجه برايتون آند هوف ألبيون الأربعاء.
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