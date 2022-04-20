غرناطة يتعملق أمام أتلتيكو ويجبره على التعادل

سقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي على ملعبه أمام غرناطة ،في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأربعاء ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بذلك إلى 61 نقطة لينفرد بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة وإشبيلية وبفارق 14 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر.
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وزاد غرناطة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن عشر ضمن مراكز الهبوط، بفارق نقطة واحدة خلف قادش صاحب المركز السابع عشر، آخر المراكز التي تضمن البقاء في دوري الدرجة الأولى.
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