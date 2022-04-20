غوارديولا يشكو من الجدول المزدحم

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن جدول المباريات المزدحم أثر بشدة على فريقه الذي تلقى "71 جلسة علاج" بين مواجهتيه أمام أتلتيكو مدريد وليفربول الأسبوع الماضي.
وتضمنت آخر أربع مباريات لسيتي، خوض مواجهتي ذهاب وإياب في دوري أبطال أوروبا أمام أتليتيكو مدريد بالإضافة إلى مباراتين في الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول وكلها في غضون 12 يوما.
وغاب كايل ووكر وكيفن دي بروين عن الهزيمة في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول بعد تعرضهما لإصابات أمام أتلتيكو في مباراة الإياب.
وقال غوارديولا للصحافيين: أجرى فريقنا 71 جلسة علاج بين مواجهة أتلتيكو مدريد والدور قبل النهائي للكأس أمام ليفربول. أبلغني الأطباء بعد هذه المباريات بأن هذا المعدل أكثر من المعتاد. أعتقد أنه بسبب الجدول المزدحم.
وقال غوارديولا إن الأطباء وضعوا ست طاولات تدليك على جانب الملعب لعلاج اللاعبين أثناء التدريبات قبل مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويتأخر سيتي عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين لكن يمكنه العودة للقمة إذا تغلب على برايتون آند هوف ألبيون في وقت لاحق يوم الأربعاء.
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