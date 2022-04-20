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كلوب: التضامن مع رونالدو "لقطة المباراة"

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يورغن كلوب خلال المباراة

كلوب: التضامن مع رونالدو "لقطة المباراة"

لندن - رويترز

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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن إظهار الدعم لكريستيانو رونالدو خلال الفوز 4-صفر على مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء كان لقطة المباراة، حيث وقف المشجعون لمدة دقيقة للتضامن مع النجم البرتغالي بعد وفاة طفله الرضيع.

وكان رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز أعلنا في أكتوبر الماضي أنهما ينتظران توأمين وأعلنا يوم الاثنين وفاة أحد التوأمين.

وعبرت الجماهير عن تضامنها مع رونالدو، الذي لم يلعب يوم الثلاثاء، في الدقيقة السابعة، حيث هتف مشجعو ليفربول"لن تسير وحدك بينما صفقت جماهير يونايتد.

كما ارتدى الفريقان شارات سوداء.

وأبلغ كلوب الصحافيين: بالتأكيد كانت لقطة المباراة رغم النتيجة الرائعة التي حققناها. كانت الدقيقة السابعة الأبرز في المباراة عندما أظهرت جماهيرنا معدنها الأصيل. أظهر الاستاد كله معدنه الأصيل.. هناك أشياء كثيرة أكثر أهمية في الحياة من كرة القدم. مشاعرنا جميعا مع كريستيانو وعائلته.

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