.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كوفاسيتش يغيب عن قمة تشيلسي وأرسنال

  • الخط
كوفاسيتش أرسنال تشيلسي
كوفاسيتش في مباراة سابقة أمام أرسنال

كوفاسيتش يغيب عن قمة تشيلسي وأرسنال

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

كشف الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي أن لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش سيغيب عن مواجهة أرسنال الأربعاء بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل.

وسيغيب ماتيو لمدة أسبوعين بعدما تعرض للإصابة في المباراة التي فاز بها فريقه على كريستال بالاس 2- صفر يوم الأحد الماضي في الدور قبل النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

من جانبه سيفتقد أرسنال لجهود قائده ألكسندر لاكازيت، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الجاري.

وقد يلعب المهاجم إيدي نيكتياه مجددا كأساسي، في حال لم يرغب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق في إحداث تغييرات في التشكيل بعدما خسر ثلاث مباريات متتالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تأهب أمني في العراق بعد تهديدات داعش تأهب أمني في العراق بعد تهديدات داعش
اكتشف المزيد