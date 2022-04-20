كوفاسيتش يغيب عن قمة تشيلسي وأرسنال

كشف الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي أن لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش سيغيب عن مواجهة أرسنال الأربعاء بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل.
وسيغيب ماتيو لمدة أسبوعين بعدما تعرض للإصابة في المباراة التي فاز بها فريقه على كريستال بالاس 2- صفر يوم الأحد الماضي في الدور قبل النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.
من جانبه سيفتقد أرسنال لجهود قائده ألكسندر لاكازيت، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الجاري.
وقد يلعب المهاجم إيدي نيكتياه مجددا كأساسي، في حال لم يرغب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق في إحداث تغييرات في التشكيل بعدما خسر ثلاث مباريات متتالية.
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