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نيفيل: أتمنى أن يكون لاعبي مانشستر يونايتد مثل حنبعل

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حنبعل في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

نيفيل: أتمنى أن يكون لاعبي مانشستر يونايتد مثل حنبعل

العربية.نت

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تحدث غاري نيفيل، اللاعب السابق لمانشستر يونايتد وأحد النجوم السابقيين للنادي، بفخر بعد رؤية المستوى الذي قدمه الشاب التونسي هنبعل المجبري في مباراة فريقه ضد ليفربول، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبدى نيفيل إعجابه بما قدمه لاعب مانشستر يونايتد في اللقاء، على الرغم من خسارة الفريق برباعية دون مقابل على ملعب "آنفيلد".

غاري نيفيل
غاري نيفيل

وتواجد اللاعب البالغ من العمر "19 عاما" على أرض الملعب لمدة 6 دقائق فقط، لكنه كان مصدر فخر للاعب مانشستر يونايتد السابق، بعد تدخلاته في اللقاء.

وقال نيفيل في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": فخور بما قدمه هنبعل المجبري لأنه كان يسعى ليتفوق على اللاعبين، على الأقل أظهر شيئا، أنا لا أقول إنه رائع لكنه كان يريد أن يجاري لاعبي ليفربول.

وأضاف في رسالته للاعبي مانشستر يونايتد: يتطلب الأمر تواجد طفل صغير "يقصد حنبعل" ليظهر للآخرين كيفية الركض للحصول على الكرة، أنا فخور به بالفعل، لأنه لم يحب فكرة تمرير لاعبي ليفربول للكرة حوله، أتمنى أن يكون باقي لاعبي مانشستر يونايتد مثله.

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