أرسنال يستعرض في شباك تشيلسي برباعية ثقيلة

تمسك أرسنال بآماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب فوزه المثير 4 - 2 على مضيفه تشيلسي يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

كما تغلب نيوكاسل يونايتد 1- صفر على ضيفه كريستال بالاس في مباراة مؤجلة من المرحلة الثلاثين، في حين تعادل ليستر سيتي مع مضيفه إيفرتون 1 - 1 في لقاء مؤجل من المرحلة الثامنة عشر.

مادة اعلانية

وبادر أرسنال بالتسجيل عن طريق إدوارد نيكيتاه في الدقيقة 13، لكن النجم الألماني تيمو فيرنر سرعان ما تعادل لتشيلسي في الدقيقة 17.

وأعاد إيميل سميث روي التقدم لأرسنال، عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 27، غير أن الإسباني سيزار أزبيليكويتا منح التعادل مجددا لتشيلسي في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 - 2.

وتواصلت الإثارة خلال الشوط الثاني، حيث عاد نيكيتاه لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث لأرسنال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 57، قبل أن يقضي بوكايو ساكا على آمال تشيلسي في التعادل، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.

وبذلك، واصل تشيلسي عجزه عن تحقيق الفوز على أرسنال على ملعب “ستامفورد بريدج” الذي استضاف اللقاء بالدوري الإنجليزي، للمباراة الثالثة على التوالي، حيث يرجع آخر فوز للفريق الأزرق على أرضه أمام أرسنال في المسابقة المحلية إلى 18 أغسطس 2018.

وارتفع رصيد أرسنال، الذي وضع حدا لسلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة، إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد، ليتواصل الصراع بينهما على الصعود للمسابقة القارية قبل خوضهما مبارياتهما الست الأخيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

في المقابل، توقف رصيد تشيلسي، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 62 نقطة في المركز الثالث.