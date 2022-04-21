باريس يتغلب على أنجيه ويقترب من بطولة الدوري

بات باريس سان جيرمان على أعتاب إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة العاشرة بعد الفوز 3-صفر على أنجيه بأهداف كيليان مبابي وسيرجيو راموس وماركينيوس يوم الأربعاء.



وأصبح رصيد فريق العاصمة 77 نقطة وبفارق 15 نقطة عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني، الذي فاز 3-2 على نانت، قبل خمس جولات من الوصول إلى خط النهاية.



وإذا تجنب سان جيرمان الخسارة في ملعب بارك دي برينس أمام لانس يوم السبت، سيضمن حصد اللقب العاشر والتساوي مع سانت إيتيين صاحب الرقم القياسي الذي حصد كل ألقابه خلال الفترة 1957-1981.



ويأتي ستاد رين في المركز الثالث برصيد 56 نقطة بعد الخسارة2-1 أمام ستراسبورغ الذي بات يحتل المركز الرابع بفارق الأهداف، ويملك موناكو خامس الترتيب 56 نقطة أيضا بفوزه 1-صفر على نيس.



ويتأهل أول فريقين بشكل مباشر إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بينما يخوض ثالث الترتيب الدور التمهيدي للمسابقة.

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