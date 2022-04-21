بطل العالم: فينيسيوس "غبي" وكالشيطان

وصف لويزاو، مهاجم ديبورتيفو لاكورونيا السابق وبطل كأس العالم 2002 مع البرازيل، مواطنه فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، باللاعب الـ "غبي" والذي لا يعرف تسجيل الأهداف.

وقال المهاجم البرازيلي السابق البالغ من العمر "46 عاما" في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": فينيسيوس "غبي" لا يعرف كيف يسرق الكرة من حارس المرمى، ولا يعرف كيف يسجل الأهداف، عليه أن يتدرب أكثر ويتعلم التسجيل بالرأس والتسديد، كما أنه ليس جيدا في تقديم التمريرات الحاسمة.

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وأضاف: الكرة التي مررها إلى بنزيمة بقدمه اليسرى كانت الأولى "صناعته لهدف الفرنسي ضد تشيلسي في دوري الأبطال".

وأصر لويزاو الذي سجل 4 أهداف لديبورتيفو خلال 13 مباراة على مواصلة انتقاد الشاب البرازيلي، قائلا: إنه يلعب مثل الشيطان، يجب أن يتحسن ويتعلم، على فينيسيوس أن يتدرب ليختتم بقدمه اليسرى.

ويأتي انتقاد لويزاو لجناح ريال مدريد بعدما قدم البرازيلي أفضل موسم له بأرقام رائعة بتسجيل 14 هدفا و 10 تمريرات حاسمة في الدوري، وهدفين و 7 تمريرات حاسمة في دوري أبطال أوروبا.

