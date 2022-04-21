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ريال مدريد يقترب خطوة من الفوز بالدوري الإسباني

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ريال مدريد
ريال مدريد يملك 78 نقطة في الصدارة

ريال مدريد يقترب خطوة من الفوز بالدوري الإسباني

مدريد - د ب أ

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اقترب ريال مدريد بشكل كبير من حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه أوساسونا 3 - 1 يوم الأربعاء في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وافتتح دافيد ألابا التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 12 ثم تعادل أوساسونا بهدف للاعب أنتي بوديمير في الدقيقة 14 ثم سجل ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، سجل لوكاس فاسكيز الهدف الثالث لريال مدريد.

وأهدر كريم بنزيمة فرصة التسجيل لريال من ضربتي جزاء في الدقيقتين 52 و58 ، ليتجمد رصيد اللاعب عند 25 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة بفارق 17 نقطة أمام أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، والذي تعادل اليوم على ملعبه مع غرناطة سلبيا، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز التاسع.

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