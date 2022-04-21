زيارة والدة مبابي إلى الدوحة تقلق ريال مدريد

كشفت تقارير صحافية يوم الخميس أن فايزة العماري والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي، تتواجد في العاصمة القطرية الدوحة مع ابنها الصغير ايثان، ويسعى نادي باريس سان جيرمان جاهدا لتجديد عقد نجمه القريب من الانتقال إلى ريال مدريد.



وبحسب تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه لا يوجد شيء مغلق من جانب اللاعب لا مع باريس سان جيرمان ولا ريال مدريد أيضا، وأضاف: النادي الفرنسي متفائل والحقيقة أن زيارة والدة مبابي إلى الدوحة قد تكون مفتاحا لإبرام اتفاقية التجديد، هذه نادي العاصمة الفرنسية أن يكون مبابي متواجدا في الموسم المقبل على الأقل، بالتزامن مع كأس العالم 2022 في قطر الذي ينطلق في نوفمبر المقبل، لكن عرض باريس سان جيرمان سيكون لمدة عامين مع الالتزام بتسهيل عملية انتقاله إذا قرر اللاعب ذلك.



وأضافت الصحيفة: عرض باريس سان جيرمان، المملوك لقطر، أفضل بكثير من الذي قدمه ريال مدريد للاعب، لكن لطالما كانت رغبة المهاجم البالغ من العمر"23 عاما" اللعب لريال مدريد، ورفض كافة العروض المقترحة من فريقه الحالي.



وقالت "ماركا": في ريال مدريد كانوا دائما متفائلين، ويثقون في أن كيليان سيستمر في رغبته بارتداء القميص الأبيض الموسم المقبل، كما سيجعله ريال مدريد اللاعب الأعلى أجرا في تاريخه، ومع ذلك يعرف مبابي أنه إذا كان الأمر يتعلق بالمال، فسيظل العض المقدم من باريس أعلى دائما ويجب عليه تقييم العوامل الأخرى في مسيرته الرياضية، وحتى الآن أوضح مبابي أنه لم يقرر أي شيء، وكان المهاجم واضحا عندما تحدث عن مستقبله والتصريحات التي أشار فيها إلى أن عناصر جديدة يمكن أن تؤثر على اتخاذ القرار.



والدة كيليان، أوضحت دائما أنها تريد الأفضل لابنها وأنها ستعمل على تحقيق أمنياته، ولفتت الصحيفة إلى أن فايزة العماري تقضي إجازة لبضعة أيام في الدوحة، لكن مصادر قريبة من المفاوضات تشير إلى أنه ستكون هناك اتصالات مع باريس سان جيرمان لحسم التجديد.



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