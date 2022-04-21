سيتي يتجاوز برايتون ويسترد الصدارة من ليفربول

أحرز النجم الجزائري الدولي رياض محرز هدفا في مرمى برايتون وصنع آخر ليقود فريقه مانشستر سيتي لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه 3 - صفر على الفريق الملقب يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثلاثين للمسابقة.

وافتتح محرز التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 53، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله فيل فودين في الدقيقة 65، واختتم برناردو سيلفا أهداف مانشستر سيتي في اللقاء، عقب تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 82.



وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 77 نقطة، ليعود إلى الصدارة التي فقدها لمدة 24 ساعة لمصلحة منافسه المباشر ليفربول، الذي تراجع مرة أخرى للمركز الثاني بفارق نقطة خلف الفريق السماوي، ليتواصل الصراع بينهما على لقب المسابقة هذا الموسم قبل 6 مراحل على نهاية البطولة وفي المقابل توقف رصيد برايتون عند 40 نقطة، ليظل في المركز العاشر.