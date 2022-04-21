طلب تن هاغ الأول في مانشستر يونايتد.. مطرود من النصر

كان التعاقد مع المساعد ميتشيل فان دير غاغ أولى طلبات المدرب الهولندي إريك تن هاغ في تدريب مانشستر يونايتد، إذ ينوي الأخير الاعتماد على مواطنه في الطاقم الفني لإعادة إحياء "الشياطين الحمر".

ويعمل فان دير غاغ مع تن هاغ منذ العام الماضي كمساعد له في تدريب فريق أياكس الهولندي، بعد غدة تجارب تدريبيه شهدت توقفه لأسباب صحية.



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ويعرف فان دير عاع المدافع السابق في المنطقة العربية بتجربته القصيرة للغاية عام 2006 مع فريق النصر السعودي الذي تعاقد معه عقب نهاية كأس العالم الذي أقيم في ألمانيا، لكن اللاعب الهولندي لم يرتدي قميص الأصفر سوى 180 دقيقة قبل إلغاء التعاقد معه.

وبدأ فان دير غاغ مشواره نهاية الثمانينات الميلادية مع فريق بي إس في آيندهوفن في بلاده، وتخلل تلك التجربة فترتي إعارة مع نيك وسبارتا روتردام، قبل أن ينتقل منتصف التسعينات الميلادية إلى مذر ويل الأسكتلندي وبعده إلى أوتريخت الهولندي قبل أن يمضي 5 أعوام مع ماريتيمو البرتغالي مطلع الألفية وصولاً إلى النصر.



وحضر فان دير غاغ إلى النصر في الفترة التي شهدت عودة المدرب البرتغالي الشهير آرثر جورج إلى تدريب الأصفر مطلع موسم 2006-2007، لكن تجربة جورج ودير غاغ انتهت بشكل أسرع مما كان متوقع.

وبدأ النصر ذلك الموسم في بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد بتعادل مع الوحدة 2-2، قبل أن يتلقى خسارة كبيرة أمام الفيصلي الصاعد حديثاً حينها بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وهي الهزيمة التي أطاحت بجورج وفان دير غاغ بالإضافة إلى عدد من اللاعبين في صفوف الفريق.



واعتزل فان دير غاغ كرة القدم بعد نهاية تجربته السعودية، وعقب عامين بدأ مسيرته التدريبية كمدرب لرديف ماريتيمو البرتغالي، وفي موسم 2009-2010 كان مدرباً للفريق الأول، وعقب ذلك انتقل إلى تدريب بيلينيسيس البرتغالي، لكنه توقف عن التدريب بسبب متاعب صحية، وعاد بعد ذلك لخوض تجربة قصيرة مع إيمز القبرصي وإف سي آيندهوفن وإكسيلسيور وناك في هولندا، قبل أن يتولى تدريب فريق الرديف في أياكس أمستردام حتى 2021، وحينها انتقل إلى العمل كمساعد لتن هاغ في الفريق الأول.