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يوفنتوس يهزم فيورنتينا ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا

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يوفنتوس فيورنتينا
يوفنتوس سيلاقي إنتر في المباراة النهائية

يوفنتوس يهزم فيورنتينا ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا

تورينو - د ب أ

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تأهل يوفنتوس للمباراة النهائية في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعدما تغلب 2 - صفر على ضيفه فيورنتينا يوم الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وافتتح فيديريكو بيرنارديسكي النتيجة لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 32، فيما تكفل دانيلو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبات هذا هو الفوز الثالث ليوفنتوس على فيورنتينا خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن تغلب عليه 1 - صفر في مباراتهما الأخيرة بالدوري الأيطالي، التي جرت في نوفمبر الماضي.

وضرب يوفنتوس موعدا في المباراة النهائية، التي تجرى في 11 مايو المقبل، مع إنتر، الذي اجتاز عقبة ميلان في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بالمسابقة.

وكان يوفنتوس فاز 1 - صفر على فيورنتينا، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب منافسه في الثاني من مارس الماضي، ليتأهل إلى النهائي عن جدارة واستحقاق عقب فوزه 3 - صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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