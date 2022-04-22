داني ألفيش: ريال مدريد فريق محظوظ

أكد داني ألفيش، الظهير الأيمن لبرشلونة، أن هدف الفريق في الفترة المقبلة تأمين المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، ورأى أن ريال مدريد كان محظوظا بتواجده في صدارة بعدما استيقظ النادي الكاتالوني مؤخرا.
وقال المدافع البرازيلي في تصريحات عقب فوز فريقه على ريال سوسييداد، يوم الخميس، في الدوري: قدمنا أفضل ما لدينا في الفترة الأخيرة ووصلنا متأخرين إلى المركز الثاني، وكان خظا سيئا لنا، كان بإمكاننا أن تنافس مع ريال مدريد بطريقة مختلفة، وعلينا الآن أن نحقق الهدف التالي وهو الوصافة، لأنهم فريق ريال مدريد كان محظوظا لعدم تقديم أفضل ما لدينا في بداية الدوري.
وأضاف: مباراة ريال سوسييداد كانت صعبة وكنا نعلم ذلك، كان علينا الضغط عليهم، وساهم الهدف في تهدئة المباراة وخفف من المعاناة.
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