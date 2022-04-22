فرابار تدخل تاريخ كأس فرنسا

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الخميس إن ستيفاني فرابار ستصبح أول امرأة تدير نهائي كأس فرنسا عندما يلتقي نيس مع نانت الشهر المقبل.
وكانت فرابار البالغ عمرها "38 عاما" أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في 2019. كما أدارت مباراة كأس السوبر الأوروبية في ذلك العام وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا في 2020.
وقال باسكال غاريبيان المدير الفني للجنة الحكام في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان: يأتي اختيارها مكافأة لها على عملها وأدائها. تم اختيارها عن جدارة واستحقاق.
وسيلتقي نانت مع نيس في النهائي على ملعب فرنسا الدولي في باريس في السابع من مايو أيار.
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