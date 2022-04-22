كلب بوليسي يوقف مباراة في البرازيل

غالبا ما تشهد مباريات كرة القدم نزول المشجعين إلى أرضية الملعب في محاولة للحصول على صورة فوتوغرافية مع أحد النجوم أو الحصول على ثوان من المجد، لكن شهدت الملاعب البرازيلية، يوم الخميس، دخول كلب بوليسي إلى المستطيل الأخضر.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن إحدى مباريات ذهاب نهائي دوري المقاطعات في البرازيل بين ناوتيكو وريترو شهدت دخول كلب بوليسي إلى الملعب، وتم تداول الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أوقف الكلب المباراة، وكان يرتدي زي الشرطة، وركض داخل الملعب وسط صيحات من قبل الجماهير.

مادة اعلانية

وحاول بعض اللاعبين إخراج الكلب لكن دون جدوى، في حين ظهر الخوف على وجوه عدة لاعبين آخرين، وعمل أحد رجال الشرطة على السيطرة على الفوضى التي خلفها الكلب، لكن الكلب التقط الكرة وتواجد داخل الملعب لقرابة الـ 90 ثانية، ومن ثم تمت السيطرة عليه.

وتقام مباراة الإياب في الثلاثين من أبريل الجاري، ويأمل الفريقان ألا يتكرر الموقف مرة أخرى.