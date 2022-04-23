برنتفورد يعثر توتنهام ويقدم هدية إلى أرسنال

تعرضت محاولات توتنهام هوتسبير في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي لضربة جديدة بعدما تعادل دون أهداف مع برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وبعد انتزاع أرسنال المركز الرابع في وقت سابق كان توتنهام يستطيع العودة للمربع الذهبي عن طريق الانتصار، لكنه ظهر بشكل متواضع وكان محظوظا في الخروج بنقطة واحدة.

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وكان برنتفورد، الذي يمثله كريستيان إريكسن صانع توتنهام السابق، صاحب أخطر فرصة عندما وضع المهاجم إيفان توني الكرة برأسه نحو العارضة في الشوط الأول.

واقترب برنتفورد من التسجيل ِأيضا في الشوط الثاني بواسطة بونتوس يانسون وإريكسن، ورد إطار المرمى محاولة أخرى من المهاجم توني في الوقت بدل الضائع.

وبعد الخسارة أمام برايتون آند هوف ألبيون 1-صفر في الجولة الماضية، فشل توتنهام للمباراة الثانية على التوالي في تسديد كرة واحدة على المرمى، رغم أن هاري كين اقترب من انتزاع الانتصار بركلة بهلوانية في اللحظات الأخيرة.

وقبل خمس مباريات على النهاية، يملك توتنهام 58 نقطة في المركز الخامس، وبفارق نقطتين عن أرسنال. ويأتي برنتفورد في المركز 11 وضمن تقريبا البقاء في دوري الأضواء.