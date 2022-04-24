ريال بيتيس يتوج بكأس إسبانيا على حساب فالنسيا

تحكم ريال بيتيس بأعصابه ليفوز بركلات الترجيح 5-4 على فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم السبت بعد مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل 1-1 عقب وقت إضافي في استاد لاكارتوخا.
وفي لقاء مفتوح مليء بفرص التسجيل مع تألق الحارسين كان من الصعب الفصل بين الفريقين خلال 120 دقيقة.وأهدر يونس موسى ركلة الترجيح الرابعة لفالنسيا ليتفوق بيتيس 5-4 ويتوج باللقب.
مادة اعلانية
وفي وقت سابق سجل هوغو دورو هدفا في الدقيقة 30 لفالنسيا ليلغي تقدم بيتيس المبكر عبر بورخا إغليسياس. وحقق بيتيس الانجاز في عقر داره إشبيلية ليضمن أول لقب كبير منذ فاز بنفس الكأس في 2005.
اقرأ أيضاً
-
بيتيس يعزز حظوظ التأهل إلى "الأبطال" بنقاط أوساسوناعزز ريال بيتيس حظوظه ببلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الكبير 4-1 على ضيفه أوساسونا فيما أبقى أتلتيك بلباو على آماله بانتزاع مركز قاري ... رياضة عالمية
-
أتلتيكو يعبر بيتيس بثلاثية ويعود لـ "الرابع"ضاعف أتلتيكو مدريد من جراح مضيفه ريال بيتيس، وتقدم للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم ... رياضة عالمية
-
إشبيلية يحسم ديربي الأندلس أمام ريال بيتيستمسك إشبيلية بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، واجتاز إحدى العقبات الهامة في مشواره بالمسابقة، عقب تغلبه 2 - 1 على ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية