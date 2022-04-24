ريال بيتيس يتوج بكأس إسبانيا على حساب فالنسيا

تحكم ريال بيتيس بأعصابه ليفوز بركلات الترجيح 5-4 على فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم السبت بعد مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل 1-1 عقب وقت إضافي في استاد لاكارتوخا.

وفي لقاء مفتوح مليء بفرص التسجيل مع تألق الحارسين كان من الصعب الفصل بين الفريقين خلال 120 دقيقة.وأهدر يونس موسى ركلة الترجيح الرابعة لفالنسيا ليتفوق بيتيس 5-4 ويتوج باللقب.

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وفي وقت سابق سجل هوغو دورو هدفا في الدقيقة 30 لفالنسيا ليلغي تقدم بيتيس المبكر عبر بورخا إغليسياس. وحقق بيتيس الانجاز في عقر داره إشبيلية ليضمن أول لقب كبير منذ فاز بنفس الكأس في 2005.