ليفربول يهزم إيفرتون في الديربي ويواصل ملاحقة سيتي

سجل ليفربول هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على ضيفه وغريمه إيفرتون في قمة مرسيسايد، ويصبح على بُعد نقطة واحدة من مانشستر سيتي المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وبعد صمود إيفرتون، الذي تراجع إلى منطقة الهبوط قبل مباراة اليوم، لساعة من اللعب، توغل محمد صلاح من الجانب الأيمن وأرسل كرة عرضية حولها الظهير الأيسر آندرو روبرتسون بضربة رأس إلى هدف.

مادة اعلانية

وأضاف البديل ديفوك أوريغي الهدف الثاني بضربة رأس من مدى قريب بعد متابعة ركلة جانبية من البديل الآخر لويس دياز في الدقيقة 85. وأصبح رصيد ليفربول 79 نقطة من 33 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر، قبل خمس جولات من النهاية.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 29 نقطة من 32 مباراة ويحتل المركز 18، وبفارق نقطتين عن بيرنلي صاحب المركز 17 الذي خاض 33 مباراة وتفوق 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز في وقت سابق اليوم.