النني يعبر عن رغبته بالبقاء في أرسنال

قال محمد النني لاعب وسط أرسنال إنه يود تمديد عقده رغم أن اللاعب المصري شارك في 12 مباراة فقط خلال الموسم الجاري مع ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ودخل النني التشكيلة الأساسية لأرسنال في آخر مباراتين في الدوري الممتاز أمام مانشستر يونايتد وتشيلسي، وظهر اللاعب المصري بشكل مميز، وساعد فريقه على تحقيق انتصارين.

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وينتهي عقد النني، الذي انضم من بازل السويسري في 2016، بنهاية يونيو المقبل.

وقال النني لوسائل إعلام محلية "إذا أرسنال قال ‭'‬نريدك‭'‬ فلا أعتقد أني سأرحل. هذه عائلتي لمدة ست سنوات وأنا أحب هذا النادي".

وأضاف "أحب دائما التحديات وتقديم 100 بالمئة من جهدي طوال الوقت. أنا لا أحدد من سيلعب، لكني أواصل العمل في المران لإظهار مدى جودتي وحتى أجعله (المدرب ميكل أرتيتا) يدفع بي، إذا لم ألعب، أواصل العمل حتى أحصل على فرصة".

ويحتل أرسنال المركز الرابع في الدوري قبل خمس جولات من النهاية، وسيواجه وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل.