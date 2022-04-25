تونالي يعيد ميلان إلى الصدارة بهدف قاتل

انتزع ميلان صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفضل هدف قاتل من ساندرو تونالي في الوقت بدل الضائع، ليفوز 2-1 بشق الأنفس على لاتسيو صاحب الأرض رغم التأخر بهدف مبكر يوم الأحد.
وتقدم تشيرو إيموبيلي بهدف لصاحب الأرض بعد أربع دقائق فقط، لكن أوليفييه جيرو أدرك التعادل في الدقيقة 50.
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وضغط ميلان بكل قوة، وارتقى المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عاليا ولمس الكرة برأسه نحو تونالي الذي مهدها لنفسه ثم سدد من مدى قريب داخل الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وأصبح رصيد ميلان 74 نقطة من 34 مباراة وبفارق نقطتين عن غريمه وجاره إنتر ميلان حامل اللقب الذي خاض 33 مباراة. ويأتي لاتسيو في المركز السادس برصيد 56 نقطة.
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