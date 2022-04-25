رايو فايكانو يكرر فوزه على برشلونة

كرر رايو فايكانو فوزه على برشلونة، وانتصر عليه 1-صفر في ملعب كامب نو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.
وهز ألفارو غارسيا الشباك من أول محاولة على المرمى في الدقيقة السابعة بعد هجمة مرتدة سريعة. وتجمد رصيد برشلونة، الذي خسر ذهابا 1-صفر أمام رايو، عند 63 نقطة وبقي في المركز الثاني، وبفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، بينما تقدم رايو للمركز 11 وله 40 نقطة.
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وخسر برشلونة بذلك للمرة الثالثة على التوالي على أرضه بعدما تعثر 1-صفر أمام قادش في الدوري المحلي و3-2 أمام أينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي.
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