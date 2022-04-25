غوارديولا: يجب أن ننسى التاريخ قبل مواجهة الريال

دعا بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي فريقه، الذي سيواجه ريال مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء، إلى تنحية التاريخ القاري جانبا والاستفادة من قوته الجماعية للفوز بالمواجهة.

وحصد ريال مدريد لقب أرفع مسابقة للأندية في أوروبا 13 مرة وهو رقم قياسي بينما يواصل سيتي بحثه عن لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في النهائي أمام تشيلسي العام الماضي.

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وقال مدرب برشلونة السابق عندما سئل عن الفوارق بين انجازات الفريقين في المسابقة "لو دخلنا في منافسة مع تاريخ ريال مدريد لن تكون لدينا فرصة. تاريخهم يتحدث عن نفسه. لدينا الرغبة في منافستهم. بالنسبة لنا، اللعب ضدهم هو اختبار لا يصدق ونريد أن نجربه. (سنعاني) (لكن) سنبقى معا. سنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا".

كما قلل غوارديولا من أهمية الدور الذي يلعبه هو والمدرب كارلو أنشيلوتي في مجريات المباريات قائلا إنه في دوري أبطال أوروبا تفوز الفرق بالمباريات بفضل القرارات التي يتخذها اللاعبون في الملعب.

وأضاف "التاريخ موجود، لا يمكننا تغييره، لكن أي مباراة يحسمها 11 لاعبا ضد 11 منافسا. اللاعبون هم من يتخذون القرارات في الملعب. تضع خطة المباراة لكن في النهاية يحسمها 11 لاعبا ضد 11 لاعبا. جودة (اللاعبين) ومدى قوتهم هو من يصنع الفارق. اللاعبون هم من يحسمون نتائج المباريات. لست أنا أو كارلو من يحسمها". ومع ذلك، تصب بعض الجوانب التاريخية في صالح سيتي.

وقبل عامين، أخرج فريق المدرب غوارديولا منافسه متصدر الدوري الإسباني حاليا من دور الستة عشر بعد فوزه في مجموع المباراتين 2-1. وقد يضطر سيتي لمواجهة ريال بدون الظهير الأيمن كايل ووكر وقلب الدفاع جون ستونز بسبب الإصابة.

ويعاني ووكر من إصابة في الكاحل تعرض لها ضد أتليتيكو مدريد في الجولة السابقة ويواجه ستونز مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية أصيب بها في انتصار منتصف الأسبوع على برايتون.

وقال جوارديولا "هناك شكوك حول مشاركتهما. كايل لم يتدرب في الأيام العشرة الماضية بينما لم يتدرب جون منذ مباراة برايتون.. سنتخذ قرارا غدا". ويواجه ليفربول منافسه فياريال في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى على ملعب آنفيلد يوم الأربعاء.