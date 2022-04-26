الاتحاد الأوروبي يتعاون مع الشرطة لمكافحة التلاعب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ووكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" يوم الثلاثاء التعاون بينهما للعثور على طرق جديدة لمكافحة الفساد والتلاعب في النتائج في اللعبة.



وشارك عدد من ممثلي أجهزة القانون والسلطات القضائية والاتحادات الوطنية لكرة القدم من 49 دولة في مؤتمر مشترك في لاهاي الثلاثاء لمناقشة الخطط من أجل حماية نزاهة اللعبة.



وقال بوركهارد مول رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية : أدركت عصابات الجرائم المنظمة بسرعة أن العديد من أندية كرة القدم تعرضت لخسائر مالية بسبب جائحة كوفيد-19. عندما تتوفر أموال أقل، يكون اللاعبون والمدربون والحكام ومسؤولو الأندية معرضين لمكائد وسطاء التلاعب.



وأظهرت دراسة لليويفا هذا العام أن جائحة كوفيد-19 كلفت الأندية الأوروبية سبعة مليارات يورو (7.91 مليار دولار) على مدار موسمين، ويعود السبب الرئيسي إلى اللعب دون حضور مشجعين وتراجع في إيرادات الانتقالات.

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