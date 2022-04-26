باريس سان جيرمان يرغب في الاستغناء عن 8 لاعبين

كشفت تقارير صحفية في فرنسا أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم يعتزم الاستغناء عن الألمانيين الدوليين يوليان دراكسلر وتيلو كيرر في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية يوم الثلاثاء إن اللاعبين الألمانيين هما ضمن مجموعة تتراوح بين سبعة إلى ثمانية لاعبين سيستغني عنهم النادي بعد الموسم الحالي.

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يذكر أن دراكسلر "28 عاما" لاعب خط الوسط شارك مع نادي العاصمة الفرنسية هذا الموسم في 18 مباراة غالبيتها كبديل. واضطر اللاعب مؤخرا إلى الابتعاد عن الملاعب بسبب إصابة في الركبة.

وكان دراكسلر قد مدد عقده مع سان جيرمان في الربيع الماضي على نحو مفاجئ حتى 2024.

وذكرت "ليكيب" أن النادي كان يحاول منذ فترة طويلة الاستغناء عن دراكسلر.

وكان دراكسلر انتقل إلى سان جيرمان في 2017، فيما كان كيرر انتقل إليه في 2018.

ويستمر عقد لاعب خط الدفاع كيرر "25 عاما" مع سان جيرمان حتى العام المقبل، غير أن "ليكيب" ذكرت أن من المنتظر رحيله في الصيف المقبل.