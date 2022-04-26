تفاصيل جديدة في بند الشرط الجزائي لهالاند

كشف تقرير إعلامي في النرويج أن بند الشرط الجزائي في عقد النرويجي الدولي إرلينغ هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يمكن استخدامه بعد أبريل الجاري.

وأفادت المعلومات الواردة لمحطة "تي في2" في التلفزيون النرويجي يوم الثلاثاء بأنه يجب تفعيل البند في موعد أقصاه يونيو المقبل في حال أراد اللاعب/21 عاما/ الرحيل عن النادي مقابل دفع شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو، ونفت القناة ما كانت وسائل إعلام مختلفة ذكرته من أن المهلة الممنوحة للاعب لاستخدام هذا البند تنتهي بحلول نهاية أبريل الجاري.

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ولم تذكر القناة المطلعة مصادر هذه المعلومات.

يذكر أن عقد هالاند مع دورتموند ينتهي في صيف 2024.

ويجري الحديث منذ شهور حول احتمال انتقال هالاند إلى أحد الأندية الكبرى، حيث يُعْتَقَد أن مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة بيب غوارديولا يتصدر الأندية التي تسعى لضم هالاند بالإضافة إلى أندية أخرى منها ريال مدريد الإسباني.

وذكرت تقارير إعلامية إنجليزية أن اللاعب والنادي توصلا إلى اتفاق، وعلق المدير الرياضي لدورتموند ميشائيل تسورك على هذه التقارير قائلا لمحطة "سكاي" الرياضية مطلع الأسبوع الجاري إن: انتقال هالاند إلى الدوري الإنجليزي لن يكون مفاجئا لنا على الإطلاق.

وكتبت القناة النرويجية أن ريال مدريد أيضا يشارك في السباق على ضم هالاند لكنها رأت أن الوقت يلعب لصالح مانشستر سيتي. كما يُعْتَقَد أن بايرن ميونخ الألماني مهتم أيضا بضم المهاجم الاستثنائي رغم ارتفاع تكاليف الصفقة.

من جانبه، قال يان اجه فيورتاوفت المحترف السابق في الدوري الألماني والمقرب من هالاند : مانشستر سيتي هو الأقرب لكني أعرف أن بايرن يسعى أيضا لضمه.

في المقابل، كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ أوليفر كان أكد قبل أسبوع أن ضم هالاند إلى بايرن غير ممكن من الناحية المالية.