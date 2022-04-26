كلوب: لن نكرر خطأ يوفنتوس وبايرن

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه قد يكون حدث استهانة من يوفنتوس وبايرن ميونيخ بقوة فياريال، لكن فريقه لن يرتكب نفس هذا الخطأ عندما يلتقي الفريقان في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وفاجأ فياريال كثيرين وفاز على العملاقين الأوروبيين يوفنتوس وبايرن في الأدوار الإقصائية، ليصل قبل النهائي لأول مرة في 16 عاما.



وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة الذهاب في أنفيلد يوم الأربعاء: ربما تكون هناك أفضلية بسيطة لفياريال في ظل استهانة محتملة من يوفنتوس أو بايرن، لكن هذا لن يحدث معنا. يريد المنافس الظهور في النهائي، لكن نحن نشعر أيضا بنفس الأهمية.



وأضاف: هذا استثنائي وهذا جنون وهذه مباراة مهمة. يبذل الكثير من المدربين واللاعبين قصارى جهدهم طوال مسيرتهم دون المرور بهذه اللحظة. يجب علينا الاحتفال والاستمتاع بالأمر.



وكال المدرب الألماني المديح لمنافسه أوناي إيمري ووصفه بأنه مدرب من طراز رفيع حيث نجح في قيادة فريقه للتأقلم مع مواقف مختلفة في المباريات.



وقال كلوب: حللنا أداء فياريال. لدي كل الاحترام لأوناي ولفريقه. لقد شاهدت الفريق عن قرب وهو مذهل حقا. إنه مدرب يهتم بالتفاصيل. لديه طرق عديدة لفرض الضغط والتعامل مع النتائج المختلفة.



وظهر ليفربول في الدور قبل النهائي لآخر مرة قبل ثلاث سنوات عندما واجه برشلونة، وقال كلوب إن دعم المشجعين، الذي ساعده على تحويل تأخره 3-صفر ذهابا في 2019، سيكون عنصرا حاسما.



وأضاف: نريد أجواء مماثلة وأداء قوي. أحتاج إلى أن أكون في قمة مستواي وهكذا حال اللاعبين وهذا جيد. إذا كانت مباراة قبل النهائي سهلة في هذه المسابقة، فإن شيئا ما سيكون قد حدث بشكل خاطئ. لا أستطيع الانتظار حتى أكون أمينا.

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